KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Old Estonia (Tallinn): tavaliselt ballast jätab külmaks, aga teate, need kardulad on maitsvad!

Olles viimatise Tallinna-treti esimesel õhtul saanud ühes Raekoja platsi nurgas niru elamuse, proovin teisel õhtul teisele nurgale võimaluse anda. Asutuse nimi paneb küll kitšimaitsest nõretavalt kulme kergitama. Et kui on Vana Toomas ja Vana Tallinn, siis olgu ka Vana Eesti? Huvvvvitav, mida nad selle all küll ise mõtlevad?