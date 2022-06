EVELIN ILVES | Kohe saab kuu aega täis minu täiskasvanuelu esimest autovaba perioodi. Võtame kokku võlud ja valud

Autode müügiturg oli vahepeal peadpööritava muutuse läbi teinud nagu ka kütuse hinnad. Nii kaua, kui võttis aega otsus mitte fossiilkütuseid enam tarbida, venisid elektrisuksude tarneajad aastapikkuseks. Kes see tellib omale auto, mis saabub alles 12 kuu pärast? Selle ajaga on tehnoloogiad juba muutunud ja toodetavad masinad kindlasti kordades efektiivsemad ja mõistlikumad, kui need, mida täna tellitakse. Nii otsustasingi proovida üldse ilma hakkama saada.