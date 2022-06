TÜRGI KÖÖK: kindlasti mitte vaid kohv ja kebab

Kuigi toidutoimetaja amet on töö, mis vahel ka toidab, pole see veel kunagi nii hästi toitnud kui Türgi viietärnihotelli lookas buffet-laudades, kinnitas minu vannitoakaal pärast nädalast toiduturneed kolmes all inclusive hotellis. Pole ka ime, sest liha oskavad türklased hästi teha ja küpsetamiskunst on neil käpas. Samas tekkis erksavärvilisi salatilaudu ja köögiviljahautisi nähes vähemalt kord päevas tunne, et hakka või vägisi veganiks!