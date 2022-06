ÕLLE HINNARALLI: pooleliitrine kann maksab üle 8 euro, liitrise saab kätte „odava“ kümnekaga!

Tallinnas Raekoja platsi välikohvikutes tuleb pooleliitrise õllekannu eest käia välja lausa 8,4 eurot. See pole veel kõik: tootjad ennustavad suve edenedes kallimaidki hindu! Inimestele pole see küll meelepärane, kuid kel kurk kuivab, on valmis märjukese eest hingehinda välja käima küll.