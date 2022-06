KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Burger ja Ribi (Tallinn): näitsik tardub ja vaatab mind nagu ootamatult teele sattunud konna – umbes et „kuskohast sina siia sattusid“

Istun päikese käes, vaatan turistirahva sebimist ja naeratan mõnda aega. Pikapeale aga hakkab kõrvadele valu tegema otse platsi keskel kokku pandava välilava metallkonstruktsioonide plärtsuv kolin. Ning aeg läheb, aga minu laual seisavad ikka tühjad tassid ning edasi-tagasi heegeldav neiu ei pööra minu poole pilkugi.

Kui möödunud on u 20 minutit ja ma olen korda viis üritanud viibata minust kui klaasist läbivaatavat näitsikut, teen pisut ärritunud häält. Näitsik tardub ja vaatab mind nagu ootamatult teele sattunud konna – umbes et „kuskohast sina siia sattusid“. Üritan seletada, et ma soovin kasvõi menüüd algatuseks ... ja saan aru, et ta ei saa aru. Lähen üle vene keelele, mille peale tüdruk hakkab seletama samas keeles vastu, et ta on siin üksi ja jube raske päev. Õnneks ulatatakse kõrvallauast menüü ning neiu saab minema vupsata ... ja jupp aega enam üldse mitte ilmuda.

Kuna samade laudade vahel liigub ka üks vanem kaabuga härrasmees, siis küsin u 10 minuti pärast, et kas oleks võimalik tellimus esitada? Härra ohkab „ma ütlen teie tellimuse edasi teenindajale, tal on täna raske päev“.

Kuna suppe oli selles puhvetis täpselt üks, siis selle võtangi. „Puraviku supp“ (7.90). 10 minutiga saabubki sama härrasmehe käe läbi kausike, milles mõistagi püree. Oehh. See köök on laisk.