NII PIDULIK! Rullvõileivatort lõhega

Pille Enden , täna 09:35

Rullbiskviidikujuline võileivatort toob peolauale vaheldust ja suviste lilledega kaunistatuna näeb pidulik välja. Et tort õigel ajal parajalt mahlane oleks, tuleks see varem valmis teha. Tordi mahedas täidises on nii kala kui makrat, kuid selle võib teha ainult kala või ainult makraga, siis tuleks nende kogust aga kahekordistada.