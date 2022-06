SÖÖ SILMADEGA: mida teha, et toit näeks pildil isuäratav välja

Kõige rohkem Instagrami pilte ongi tehtud toidust ja iga kuu kasutatakse 250 miljoni postituse juures teemaviidet #food . Ning see trend aina kasvab. Kuidas toitu pildistada, et sinu postitus tohutus fotode hulgas ka silma jääks, õpetab toidufotograaf ja -stilist Merilin Siimpoeg. „Aastate jooksul olen uusi oskusi omandanud ka teistelt toidufotograafidelt nii Eestis kui Londonis, aga põhiline kogemus on tulnud ikkagi praktika käigus,“ usub Merilin, kes on toitu pildile püüdnud juba üle 12 aasta.