KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | 6teist kannu (Tartu): miks on taas seljankas hapukoor kaussi pandud nagu vene tank keset Ukraina põldu

6teist kannu nimeline asutus on fenomen. Nimelt on see üks väheseid (või üleüldse ainumas?) Tartu puhvet, mis on tegutsenud 29 aastat jutti. Ja seda veel mitte kesklinnas, vaid Tammelinna südames ehk siis omamoodi asumikõrtsina, mida muudes Tartu linnaosades teada pole. Või noh, olgu, minul teada pole. Ega ma ka siia pole varem kordgi sattunud, kuid kuna oli lähikonda asja, siis võtsin vaevaks veidi ringi ekseldes see legend enda jaoks päris elus üle vaadata. Ning mõistagi oma pöidlad kahest suunast sinna sisse torgata, kui juba sai kohale mindud.