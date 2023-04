HEAD HAPUSAIA PÄEVA! SAMM-SAMMULT: kuidas küpsetada seest õhulist ja pealt krõbeda koorikuga hapusaia?

Viimase aasta suurim hitt kodukokkade seas on hapusaia küpsetamine. Haapsalus asuva Old Hapsal Hoteli perenaine Daire Kaup on aga hapusaia valmistanud juba aastaid. Kuigi saia valmimiseni läheb ei rohkem ega vähem kui kolm päeva, julgustab Daire siiski kõiki proovima. Et kõik kindlasti õnnestuks, jagab ta oma retsepti, olulisemaid nippe ja soovitusi ka Naistelehe lugejaile!