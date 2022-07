TAHAKS MIDAGI TÕHUSAMAT | Koorene sealiha-tomatikaste

Tiina Lebane , täna 07:48

Lihtne toit, mis õnnestub alati ja valmib kiiresti – see on argitoidu peamine eeldus, kas pole. Pehme seasisefilee ei taha pikka praadimist ja haudub lõplikult pehmeks maitsekas toorjuustukastmes, kus tomat lisab nii mahlasust, mahedust kui ka värvi. Paprikatoorjuust on küllalt pikantne, nii et pipra lisamisega ole pigem ettevaatlik.