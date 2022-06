IMELINE HOMMIKUKS VÕI VAHEPALAKS! Kaerahelbepuder, aga soolane

Tiina Lebane , täna 09:36

Kaerahelbepuder on oi kui paljude lemmikhommikusöök, aga ka lemmikust võib isu täis saada. Natuke tuunimist ja teistmoodi lähenemist ja su lemmik on taas troonil. Õrnamaitselise kaeraga sobib intensiivne kõrvitsaseemneõli eriti hästi. Sama lugu on juustuga – kasuta ikka pigem tugevamaitselist kõvajuustu, näiteks parmesani.