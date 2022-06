JAGAMISEKS LOODUD | Grillitud hakklihapallid tomatidipiga

Tiina Lebane , täna 07:11

Hakklihapallid on teadagi hea amps nii soojaks kui külmaks eineks, nii oma perele kui külalistele. Grillil küpsevad vardasse torgatud pallikesed kiiresti – ole valvas, et nad liiga tumedaks ei tõmbu. Kui grillimiseks aega või ilma pole, küpseta pallid ahjus grillrežiimil. Päikesekuivatatud ja värske tomatiga dipikaste on hakklihapallidele lausa ideaalne kaaslane.