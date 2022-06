EVELIN ILVES | Kõik ei väärigi õnne

Selline väide tekitab kahtlemata küsimusi, isegi segadust. Kas pole arrogantne ja isegi ülekohtune ühe inimese poolt mõni teine väärituks tembeldada? Ent kui ta oma mõttetera laiendama asus, võis üpris kiiresti aru saada väidetu suuremast sisust: igal elul ja isendil on õnnetunne omamoodi, justkui sõrmejälgki. Suures plaanis võib see olla tõepoolest sama ja sarnane kõigi jaoks, aga asi on siingi detailides ja nüanssides. Seega pisikestes, esmapilgul võib-olla ka nähtamatutes värvingute vahedes, mis ühe tähelepanu köidab ja teise samal ajal täiesti tundetuks jätab.