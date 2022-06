HEA MEES, KES LUBABKI! Mida arvata, kui leiad pakendilt väite „Tervisesõber“? Kus tasuks veel kriitiliselt mõelda?

Rõhutada tuleb, et toitumis- ja tervisealaste väidete esitamine on vabatahtlik ning neid lisatakse toodetele eelkõige ostma meelitamiseks. Selleks, et tegu poleks tarbijat eksitava turundusvõttega, peavad need väited olema teadusuuringutega tõestatud ja saanud kasutamiseks loa Euroopa Komisjonilt, kirjutab maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik Külli Johanson maaelublogis.