VAID 5 KOOSTISOSA: Magushapud vaarika-biskviidi pulgakoogid

Vahvad pulgakomme meenutavad koogikesed on ehtsuvised ja kerged teha – boonusena ei vaja need praeahju sisse lülitamist. Poebiskviidi asemel võid koogikesi meisterdada ka kodusest keeksist või biskviidist, kuid sel juhul küpseta see juba päev või kaks varem valmis, sest seisnud biskviiti on kergem pudistada.