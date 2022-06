MÕNUSAKS NÄDALAVAHETUSEKS! Krõbedad tacod kana ja salatiga

Pille Enden , täna 08:43

Kana ja coleslaw salatiga täidetud väikesed krõbedad tacod on mõnus suupiste. Taco taskud on valmistatud gyosa või wontoni tainast, mida leiab suuremate kaupluste sügavkülmakambritest. Need on krõbedaks küpsetatud ahjuvormi serval. Hea on seda teha keraamilise ahjuvormi serval, sest see on laiem ja sealt saab neid hõlpsalt kätte. Kestad võib juba varem valmis küpsetada ja täita vahetult enne söömist.