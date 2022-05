IVAN-TŠAI ÜLLATUS! Imerohuks ülistatud põdrakanepitee buumi taga oli hoopis arvatav Vene eriteenistuse infosõja lahing!

Kuigi taimeteedega kursis olevad inimesed oskasid põdrakanepiteest ehk ivan-tšaist varemgi lugu pidada, leidis paaril viimasel aastal aset selle imejoogiks kuulutamine, millel olla palju erilise omadusi. Nüüd on selgunud, et ime oli see see tõesti – imeline infosõja lahing, mida orkestreeriti idapiiri tagant.