KONFLIKT AJUS: kas sina suudaksid süüa magusat pitsat ja sušit? Meie proovisime ja üllatusime!

Magus suši tundub kindlasti kummalisem kui magus pitsa, tõdevad Õhtulehe ajakirjanikud, kui on proovinud nelja harjumatute lisanditega trendikat toitu. Miks peaks külmaks läinud riisipudru üldse jahtunud pannkoogi sisse rullima, pahandab keegi. Tundub, et tõelisel sušisõbral on raskem riisirulli ootamatu maitsega leppida kui neil, kes on sušiga kokku puutunud vaid mõned korrad elus. Kuigi ka magusat pitsat süües tekkis ajus konflikt, sest see peaks olema ju soolane, maitses maasika-mascarpone-kattega pitsa pea kõigile.