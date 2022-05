ORGANISMI PUHASTAV LEEM | Nõgese-läätsesupp

Pille Enden , täna 08:57

Nüüd on aeg, mil jalutuskäigul metsa või tiirul koduaeda tasub kaasa haarata punt nõgeseid ja neid erinevatesse roogadesse kasutada. See on hinnatud ravimtaim, organismi puhastaja ja abiks näiteks rauapuuduse korral. Läätsedest ja nõgestest saab kokku ühe tummise ja toeka supi kuhu noored nõgeselehed sobivad väga hästi.