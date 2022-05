HEA LISAND VÕI KERGE EINE | Kevadine roheline salat röstitud kikerhernestega

Koostisosad 250 g Spargel 1 dl Külmutatud herned 2 peotäit Roheline salat 75 g Redised 100 g Salati- või feta juust 0.5 tk Avokaado 1 dl Röstitud kikerherned 1 dl Basiilikulehed Sool Must pipar RÖSTITUD KIKERHERNED 1 dl Keedetud või konservkikerherned Sool 1 tl Cayenne`i pipar, vürtsköömned või jahvatatud paprika ÜRDINE VINEGRETTKASTE 0.5 dl Basiilikulehed 1 tk Küüslauguküüs 1 spl Värskelt pressitud sidrunimahl pluss riivitud koor (1 spl) 1 spl Valge veini äädikas 2 spl Oliiviõli

1. Rösti kõigpealt kikerherned. Selleks kuumuta ahi 220 kraadini. Patsuta konserv- või keedetud kikerherned majapidamispaberiga hästi kuivaks. See on oluline, sest muidu ei küpse need krõbedaks. Eemalda kestad kui vaja.