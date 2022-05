EVELIN ILVESE KOKAKOOL | Prantsuse vanaema kiirpannkoogid martsipanikreemiga

Mõnikord on mõnusaks puhkepäeva hommikuks vaja midagi eriti lihtsat ja kiirestivalmivat. On päevi, kus kohe ei tahagi midagi keerukat ja kaunist valmistada. Möödunud pühapäev kukkus just selline välja - päike siras nii kutsuvalt, et kohe voodist välja hüpates oli tunne, et pigem tuleb mere poole jooksu panna kui kokkamisele kallist päikselist aega kulutada.