Euroopa suurimad toidupeod: kas istuda maailma pikimasse peolauda Kopenhaagenis või proovida eksootilist Aafrika kööki Berliinis?

Enne lennukipiletite broneerimist või automatka tarvis kohvrite pakkimist tasuks siiski uurida festivalide kodulehekülgi. Paljud neist nõuavad sissepääsupiletit ja see ei pruugi olla üldse odav. Pääsu eest maailma suurimale toidufestivalile The Taste of London kasseeritakse kuni 41 eurot (35 naela). Siiski leiab paljudes kohtades ka sooduspileteid või saab festivalialal uudistada üldse tasuta. Kõikidel festivali korraldajatel on üks palve ning The Taste Of Londoni korraldajad on selle lausa kodulehele kirja pannud: palun tulge tühja kõhuga!