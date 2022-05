EVELIN ILVES | Nemad aitaks leevendada ärevuspandeemiat, terapeutide pikki järjekordi ja liiga kiiret sattumist antidepressantide võrku

Viimasel ajal enam muud ei kuulegi kolleegidelt, kui et iga teine patsient tuleb vastuvõtule, kaasas põuetäis ärevust, veekalkvel magamata silmi, puperdav süda ja valutav pea. Sõltumata erialast tundub, et vaja oleks lisaerialana ka psühhiaatriks spetsialiseeruda, sest vaimse tervise probleemidega eriarstile pääsemise järjekorrad olid kuudepikkused juba enne pandeemiat ja sõda. Täna ei julge enam küsidagi, millal vastuvõtule pääseks. Eriti raske on neil, kes esmakordselt pöörduvad. Hingehädade esmavastuvõtt on paremates kliinikutes ikka veel terve tund pikk ja neid mõistagi päeva sisse palju ei mahu. Kuidas küll ohjata järgmist, hiilivalt algavat, ent seda kurjemat - ärevuspandeemiat?