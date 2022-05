PIIMAJÕED JA PUDRUMÄED: Järvamaa maitsete aasta meelitab iidse külluse allika – lehmapiimaga!

Tänavune Eestimaa maitsete aasta on usaldatud Järvamaale, kus gurmaanidele lubatakse sõna otseses mõttes piimajõgesid ja pudrumägesid. Kohalikud on oma piimatee üle eriti uhked, sest usuvad, et piim on neile etniliselt küllust toonud tooraine.