KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Manna la Roosa (Tallinn): lihtne, kirgas ja rõõmus, ent kuhu lubatud tulekahi suust jäi?

Kuuba või mitte, aga laiemalt Ladina-Ameerika on siin teemaks küll, kui nüüd nina juba menüüsse torgata. No näiteks supp nimega „Caldo de pollo“ (kanasupp, 8 eurot), mille saabumine võttis u 15 minutit. Targad seletused ütlevad, et sellenimeline supp erinevat muudest kanasuppidest selle poolest, et kana pakutakse selles suurte tükkidena, mitte peenelt hakituna.