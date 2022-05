KEVADINE KALAPÄEV | Ahjuräimed ja karrikartulid

Tiina Lebane , täna 10:58

See on lihtne ahjuroog kalast ja kartulist, mida on hea valmistada nädala sees õhtusöögiks, aga ka nädala lõpus saunaõlle kõrvale. Kui soovid, saad kalale õhukese krõbeda katte riivleivast ja riivitud parmesanist, ent ka ilma selleta on ahjuroog väga maitsev. Kõrvale sobib väga hästi mõni dipikaste või ka lihtne hapukoore-majoneesikaste, mis on kergelt maitsestatud karri ja sinepiga.