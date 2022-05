TEE KODUS, SAAB ODAVAM JA MAITSVAM | Roheline veisekarri

Tiina Lebane , täna 07:56

Aasia köökides populaarne karri on paljude lemmik ka põhjamaades. Veiseliha tahab küll veidi pikemat haudumist, aga kuna maitsetel on seda enam aega kokku põimuda, siis on tulemuseks leebelt vürtsikas, toitev ja väga maitsev pajaroog.