VIIVAD KEELE ALLA! Klassikalised kohupiimasõrnikud

4. Veereta tainast väikesed pallikesed ja vajuta need peopesas lapikuks. Kui soovid sõrnikuid hiljem serveerida, võid need külmkappi taldrikule praadimist ootama jätta. Kui tainas kipub käte külge kleepuma, tee käed märjaks.

5. Prae sõrnikuid ühelt poolt paar minutit, kuni need on alt kuldsed. Pööra ümber, keera kuumus madalaks, kata pann kaanega ja küpseta 5−6 minutit, kuni teine pool on samuti kuldne. Temperatuur peab olema madal, et sõrnikud korralikult läbi küpseksid. Jälgi, et sa panni üle ei koormaks, vaid pigem prae sõrnikuid mitmes jaos.