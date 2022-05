VAID VIIS KOOSTISOSA | Pidulik kalmaarisalat röstitud paprikaga

Tasub meeles pidada, et kalmaar tahab kas kiiret kõrget kuumust või pikalt haudumist – vahepealne kuumutamine jätab mereanni tekstuuri kummiseks. See aga tähendab, et siinne hõrk kalmaarisalat valmib ekstra kiiresti.

Tervete kalmaarituubide asemel võid kasutada ka juba viilutatud tuube ehk kalmaarirõngaid.