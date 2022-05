SAMM-SAMMULT: Klassika uues kuues ehk rabarberi ja kookosega kohupiima-ahjusaiad

Hapukas rabarber ja mahe kohupiim sobivad imehästi teineteist täiendama. Klassikalisele maitsekooslusele saad põneva nüansi kookoshelvestega, aga kui ihkad nostalgilist maiust, jäta need lisamata. Õigel hetkel lase kööki appi kõik pere saiamaiad, et igaüks saaks kohupiimale just endale meelepärase mustri laduda.