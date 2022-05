MIDAGI ERITI MAITSVAT! Nuikapsa-carpaccio

Tiina Lebane , täna 07:09

See on midagi eriti maitsvat, kaunist ja pealegi tervislikku igale peolauale! Õhukesed nuikapsaviilud vajavad vaid minuti jagu blanšeerimist, et õige pisut pehmemaks ja maitselt veelgi õrnemaks muutuda. Laimi-õlikaste lisab värskust, õunatükikesed hapukust ja kalamari soolasust. Peale puista meele- või käepärast: söödavaid õisi, ürte, idusid.