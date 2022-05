VÄGA MAITSEV! Kevadine ürdipirukas

Tiina Lebane , täna 16:42

Väga maitsev pirukas põhjast täidiseni! Maisijahu teeb taina kenasti kuldseks ja lisab magusa nüansi, rukkivahvlid annavad soolasust ja meeldiva rukkimaitse. Täidises soovitan kindlasti kasutada just rikotakohupiima, sest see on kreemjam ja mahedama maitsega kui tavaline kohupiim. Ja ürtidele lisaks haki täidisesse ka noort umbrohtu – nõgest, naati, kortslehte, võilillelehti!