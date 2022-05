HOIDISTAMINE | Grillkaste rabarberi ja tomatiga

Karulaugu kõrval on teine kevadine „tegija“ kindlalt rabarber. Tema on üks selline vili, millega sobivad väga paljud maitsed. Sel aastal tahtsin varakult valmistuda eelolevaks grillihooajaks ja nii sai purki üks omamoodi kooslus. Muide, see kaste sobib suurepäraselt ka juustumoosiks, eriti hea on see soolakamate sinihallitusjuustudega.