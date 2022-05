KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Monk (Narva): kiireks ja maitsvaks söögikorraks võib isegi kaubakeskuse koridoris maha istuda

Narva on kohati kentsakas. Taaskord sinna saabudes saan teada, et minu majutuskoha lähedal on uksed avanud koht nimega Vinland. Põgus guugeldus näitab, et nende köök võib mulle huvi pakkuda küll (vähemalt on täidetud miinimumnõue – menüüs leidub suppe) ning et nad avavad uksed kella viiest õhtul. Noh olgu peale, olen siis nõks peale viite kohal esimese kundena ... aga selleks et kuulda, et süüa veel ei saa midagi, sest kokku olla alles poodi läinud. Mida hekki!