EVELIN ILVES | Eestisse ei julgeta enam tulla, ei tööle ega elama

Ta on rahvusvaheline värbaja ning viimsed piisad tema hinge lämmatavasse karikasse on iga päevaga üha sagedasemad äraütlejad varem nii ahvatlevatele tööpakkumistele. Eestisse ei julgeta enam tööle ja elama tulla ning see kogemus on rõõmsameelsele naisele olnud hirmutav.