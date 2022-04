KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Mood (Tallinn): mitte just sellised teravad elamused, mida eeldaks restoranitoidult

Vabaduse platsi ääres paiknes Wabadus. Nüüd on selle asemel Mood. Kõik on aga nii samamoodi, et ma igaks juhuks lausa kontrollin, et kas ma seda puhvetit juba kirjeldanud ei ole? Kuna ikkagi ei ole, siis käärime aga käised üles ja paneme pöidlad võitlusvalmis.