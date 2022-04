Pohlatare perenaine Õnne Tikerpalu: küpsetamine on minu kirg!

„Elus on olnud häid ja vähem häid aegu, aga küpsetamisoskus on mind aidanud igas olukorras. Saan üle ka mornist tujust ja raskest hetkest, kui võtan ette uue retsepti ja hakkan seda läbi tegema. Küpsetamine on minu kirg,“ kinnitab Pohlatare perenaine Õnne Tikerpalu. Ta loodab, et järgnevad tema kolm lemmikretsepti tekitavad teiski kirglikku soovi küpsetama asuda.