TERVISLIKUD TATRATOIDUD: valmivad kiirelt ja hoiavad kõhu kaua täis

Tatras on palju meie organismile vajalikke kiudaineid ja B-vitamiine. Sestap võivad need, kes viimasel ajal on koju tavapärasest rohkem tatart varunud, vaid heameelt tunda. Lisaks tavapärasele pudrule sobib tatar hästi ka salatitesse ning miks mitte lisada seda ka trendikatesse pokè-kaussidesse.