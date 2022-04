TEE ISE! Pähklimüsli, toortatramüsli ja kaerahelbemüsli

Omatehtud müsli on väga maitsev, sest see on värske ja valminud just sinu soovitud komponentidest. Lisaks on kodus valmistatud müsli rahakotisõbralik, sest selle sees saad ära kasutada kappi seisma jäänud pähklid, kuivatatud puuviljad, šokolaaditükid ja muu sellise.