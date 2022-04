NII HÕRK! Mini-kevadrullid köögiviljatäidisega

Hiinapärane suupiste on valmistatud seekord filotainaga ja krõbedaks praetud pannil. Külmutatud filotainast annab terava noaga väga hästi pooleks lõigata ja nii pole vaja tervet pakki üles sulatada, vaid võib sügavkülma jätmist korda ootama panna. Kui muidugi ei taha kohe topeltkoguse rulle valmistada. Rullide mini suurus on pannil küpsetamiseks sobiv seetõttu, et tainas küpseb nii korralikult läbi.