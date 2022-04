KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Kohvik Rein (Tallinn): keskmisest julgema ja parema rameni pakkumine mitte rameni nime all paneb imestama 

Supivalikul vaatan päevapakkumisest mööda ning leian menüüst rea „vürtsikas kana-nuudli supp“ (6 eurot) ja selle juurde jäängi. Tellimise juures esitatakse küsimus: „kas soovite suppi esimesena?“, mis ühest küljest ajab mind alati kergelt segadusse (sest kas on neid, kes praadi esimesena tahavad?). Kuid samas on see ka hea, et vähemalt ei tooda kahte käiku korraga lauda.