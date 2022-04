NÄDALA MAIUS | Riisipuding õuntega

Tiina Lebane , täna 10:10

Piimaga keedetud riisipudingut leiab väga paljude rahvaste köögist. Siinses retseptis on riis maitsestatud vanilli ja sidruniga ning tehtud õhulisemaks eraldi vahustatud munakollaste ja -valgetega. Tulemuseks on tõesti suussulav maius kohevatest riisi- ning mahlastest õunakihtidest. Kasuta ümarateralist pudruriisi, sest see haudub kleepjalt pudruseks, mida selles roas just vaja ongi. Puding on parim valmistamise päeval.