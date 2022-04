KEVADINE MEREANNIPÄEV | Krevetisalat Rhode Island kastmega

Pille Enden

Õrnad krevetid, värsked köögiviljad ja vürtsikas kaste annavad kokku kerge kevadise salati, mis valmib üsna kiiresti. Rhode Island kaste ei ole pärit Ameerikast, nagu nime järgi võiks arvata, vaid hoopis Rootsist ja tema nime põhjus on teadmata. On nagu on, aga kaste sobib hästi kreveti- ja kalaroogadega. Kui eelistad mahedat kastet, pane sinna tomatipüreed, kui teravamat, siis tšillikastet.