NÕUTU: millest teha pashat ja millest küpsetada kooki?  

Tegelikult on nende toodete valmistamine suures plaanis sarnane. Esmalt võetakse piimapõhine toore – koor, piim, lõss või vadak – ja lisatakse juuretis, mis siis selle kalgendab. Samas struktuurilt ja maitselt on need siiski erinevad tooted, sest erinevad nii toore kui ka kasutatav juuretis. Samuti erineb kalgendi edasine töötlus.