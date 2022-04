EVELIN ILVES | Minuga juhtunu paljastas, et on olemas valu, millele haigekassa keerab selja/Lisatud haigekassa kommentaar

On vist valude eskaleerumise aeg. Keegi ülev valutab ristil meie kõigi pattude lunastuseks. Keegi naabrinaine kannab oma rahva röögatu jõhkruse risti. Keegi sõber rühib isikliku karmakandamiga tasumise tunni poole. Mõni aga, kes võiks loota oma valule leevendust, sest nii on öelnud tema riik, peab ahastuses pettuma ja kaotama. Kaotama eneseväärikust, usku ja oma kõige kallimat vara – tervist. Minuga nädalavahetusel saarel juhtunud lugu paljastas võika augu meie rohkelt kiidetud ravikindlustuses. Et on olemas valu, millele haigekassa keerab selja.