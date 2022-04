ETTEVAATUST, SALMONELLOOS! Belgias toodetud Kinderi üllatusmunad ja kommid korjatakse ka Eestis müügilt 

Eesti erinevatesse kauplustesse on jõudnud Belgia tehases toodetud Kinder kaubamärgi maiustused, mis eemaldatakse salmonelloositekitajaga saastumise tõttu ennetava meetmena müügilt. Tagasi ei kutsuta Poolas toodetud Kinder Surprise 20g üllatusmuna, millel on originaalfooliumil eestikeelne tekst ning kus on maaletoojaks märgitud AS Mobec.