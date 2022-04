KEVADISI KALAROOGI: mida teha värskest räimest?  

Foto: Kollaaž (Mari-Liis Ilover, Tuuli Mathisen, Jaan Heinmaa)

„Värske räim on nii hea kala, et seda võiks proovida valmistada nii mitmel erineval moel, kui vähegi viitsimist katsetada on,“ arvab Mari-Liis Ilover, kes on juba aastast 2009 pidanud toidublogi „Siit nurgast ja sealt nurgast“.