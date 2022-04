NÄDALA SOOVITUS: Värvi pühademune looduslikult 

Pane punase kapsa ribad potti ja lisa niipalju vett, et kapsas oleks kergelt kaetud. Keeda kümmekond minutit, et kapsast võimalikult palju värvi välja saada. Vala kapsavedelik kaussi ja tõsta munad värvuma. Tulemuseks sinakas toon. Kui lisad punase kapsa keeduvedelikule 1 tl kurkumit ja 1 sl valgeveiniäädikat, on tulemuseks roheka tooniga munad.