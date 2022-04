ESIMENE MICHELINI TÄRN! Eesti restoran pääses esimesena Baltikumis maailma kulinaaria parnassile 

„Milline rõõm on olla siin koos, peale sellist pandeemiat, mis on mõjutanud vaba liikumist reisimist ja eriti väljas einestamist. Täna siin on väga hea hetk, et rääkida väga erilisest teemast – gastronoomiast. Koos laua taga istumine on alati olnud parim viis inimesi ja kultuure ühendada. Seda tuleks arendada nüüd enam kui varem, eriti kui meie maailmajaos on selline konflikt,“ lausus Michelini teatmike rahvusvahelise osa juht Gwendal Poullennec neljapäeval Tallinnas.