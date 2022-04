MÜRGISED ÜLLATUSMUNAD! Mitmed Kinderi maiustused eemaldatakse müügilt 

Põllumajandus- ja toiduameti peaspetsialist Triinu Allika sõnul on hetkel teada, et kõnelaused toodete partiid on jõudnud müügile AS Prisma Peremarket kauplustesse, kes kõrvaldas vastavad partiid müügilt ja algatas ka nende tagasikutsumise tarbijalt. „Amet jätkuvalt kogub informatsiooni tagasi kutsumisele kuuluvate toodete kohta. Kõik Eesti teadaolevad maaletoojaid ja edasimüüjaid on juhtumist teavitatud. Juhul, kui veel tooted on jõudnud Eestisse teavitab amet sellest jooksvalt,“ selgitas Allika.